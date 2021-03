La Maugeri risponde alla Cgil: sicurezza sempre garantita La direzione del centro di riabilitazione: le accuse del sindacato prive di ogni fondamento

“È destituita di ogni fondamento l’affermazione che sarebbero state distribuite al personale di IRCCS Maugeri Telese Terme ‘tute da giardinaggio’".

Così la direzione dell'istituto di riabilitazione Maugeri di Telese Terme riguardo alla nota della Fp Cgil Benevento – Sanità privata.

"Dal 1 marzo 2020 ad oggi - proseguono-, l’Istituto - che non è stato mai ‘ospedale Covid’ pur avendo dovuto gestire per alcuni giorni alcuni casi di positività - ha usato senza risparmio i dispositivi di protezione individuale, applicando rigidamente i protocolli di sicurezza aziendali che accolgono le più severe disposizioni OMS, ministeriali e regionali.

In particolare, sono stati usati: 1,3 milioni (quantità, ndr) di paia di guanti, 21mila camici idrorepellenti e centinaia di migliaia fra cuffie, mascherine chirurgiche, mascherine FFP2 e FFP3, calzari, tute Covid, occhiali e visiere”.