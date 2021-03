Covid. Nel Sannio 14 nuovi positivi, 18 i guariti Il report dell'azienda sanitaria di Benevento

Il covid sembra far registrare una frenata almeno in termini percentuali del contagio nel Sannio. E' di circa il tre per cento l'incidenza dei nuovi positivi segnalati dall'Asl di Benevento con i guariti che superano i nuovi casi. In particolare, secondo quanto riportato nel report elaborato dal dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria di via Oderisio per oggi, mercoledì 2 marzo, sono 14 i nuovi positivi mentre sono 18 i cittadini che hanno ormai superato la malattia e sono stati quindi dichiarati guariti. I nuovi casi, tutti asintomatici, sono emersi dai 466 test analizzati. E fortunatamente nessun decesso nelle ultime ventiquattro ore.