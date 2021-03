Covid, Mastella: rischiamo la zona rossa Il sindaco di Benevento torna a raccomandare: basta irresponsabilità

"Con la dilatazione del virus e delle sue varianti, contagiose anche tra i bambini della nostra comunità, temo che la prossima settimana rischiamo di precipitare in zona rossa".

Così il sindaco Clemente Mastella torna a parlare dell'emergenza covid.

"La colpa da noi -prosegue-, come in tutta Italia é di chi in modo irresponsabile si lascia andare. Le mie invocazioni alla saggezza stanno diventando grida manzoniane. Intanto diversi bambini sono contagiati con grave apprensione dei genitori ed oggi abbiamo ricordato un bravo poliziotto morto per Covid, Luigi Voccola".