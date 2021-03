Malies, al via il restyling. A giorni l'apertura del cantiere Pasquariello: non solo la ristrutturazione, lavoriamo a un'idea per farlo 'vivere'

“E' stato aggiudicato l'appalto dei lavori e di qui a qualche giorno, finalmente, vedremo l'apertura del cantiere”. L'assessore ai Lavori pubblici del Comune di Benevento, Mario Pasquariello non nasconde la soddisfazione per il risultato incassato dall'amministrazione Mastella per quella che, negli anni, è divenuta simbolo del degrado e dell'abbandono in città: la galleria commerciale Malies di via Gaetano Rummo.

L'imponente struttura, dopo il trasferimento di tutte le sue attività commerciali, è diventata ricettacolo di vandali. Una piaga in pieno centro per la quale, più volte, le attività commerciali della zona hanno espresso tutta la loro preoccupazione.

E dunque partiranno a giorni i lavori grazie ad un finanziamento di circa 800mila euro ottenuto dall'amministrazione comunale. Lavori che si protrarranno per qualche mese per ristrutturare la struttura.

E oltre al necessario restyling l'assessore ai lavori pubblici Mario Pasquariello guarda all'utilizzazione del centro che dovrebbe fare da traiano per l'economia dell'intera zona: “Ha un ruolo importante per la zona di via Gaetano Rummo e di via delle Poste e dunque posso anticipare che lavoreremo anche oltre questo finanziamento. Nelle prossime settimane cercheremo di attivare altre sinergie per far si che oltre alla ristrutturazione la struttura possa vivere diventando un fulcro importante della vita cittadina, non come semplice mercato ortofrutticolo, piuttosto penso all'esempio dei mercati delle grandi città europee: uno su tutti la Boqueria di Barcellona perchè possa diventare punto di ritrovo anche per gli studenti, vista la vicinanza con l'università, e per i ragazzi in generale anche nelle ore serali”.

Il finanziamento dovrà riportare la struttura all'antico splendore ma Pasquariello insiste: “E' davvero inutile ristrutturare gli edifici se poi non si riesce a farli vivere, è per evitare questo che continuiamo ad impegnarci: spero di poter annunciare al più presto novità importanti capaci di poter riportare Malies al suo importante ruolo di rinascita commerciale anche per le attività che lo circondano che da anni reclamano, giustamente, una maggiore attenzione”.