Covid, da lunedì a Morcone misure come nelle zone rosse L'annuncio del sindaco del centro nel Sannio dopo il continuo aumento dei contagi

"Negli ultimi giorni, il nostro comune è stato interessato da un aumento considerevole dei contagi da covid-19. I dati sull'andamento epidemiologico sul territorio sono tali da determinare la necessità di istituire misure maggiormente restrittive per evitare un ulteriore diffusione". Così il sindaco di Morcone, Luigino Ciarlo annuncia l'introduzione di nuove misure restrittive che equivarranno a quelle in vigore per le zone rosse istituite da Governo e Regioni.

"L’incremento dei casi sta interessando tutta la Regione Campania, come dimostrano i dati emanati giornalmente dal bollettino regionale. Proprio per questo, la Campania potrebbe entrare in “zona rossa” già a partire dalla prossima settimana - spiegano ancora dall'amministrazione -. Tuttavia, la necessità e il dovere di tutelare la nostra comunità, ci impongono di deciderea prescindere da quello che succederà a livello regionale. Pertanto, informiamo sin da ora che, a partire da lunedì 8 marzo, a #Morcone saranno adottate IN OGNI CASO le misure della zona rossa. Il quadro è preoccupante e non abbiamo alternativa. Con la collaborazione di tutti supereremo questo brutto momento".