Legambiente, Basile: "Ripensare il traffico in centro" L'invito del presidente dell'associazione ambientalista per ridurre lo smog

“Limitare l'accesso in alcune aree della città solo ai veicoli meno inquinamenti”. Così Antonio Basile, presidente dell'associazione ambientalista che commenta positivamente la richiesta del sindaco di Benevento, Clemente Mastella, di intensificare la programmazione degli interventi di lavaggio della strade per abbattere sensibilmente il fenomeno delle polveri sollevate dai veicoli in transito, ma ritiene sia necessario avviare un'indagine più ampia sul territorio: “Sicuramente merita il nostro plauso perché può in effetti andare a ridurre quelli che sono gli accumuli di polveri e altro materiale sul manto stradale – commenta il presidente della sezione locale di Legambiente – in quanto soprattutto nei periodi di scarsa piovosità tendono ad accumularsi e con il passaggio delle vetture o con il vento vengono reimmessi in circolo. Si tratta, però, soltanto dell'elemento finale del percorso perché bisogna andare a capire queste polveri da dove provengono. Inoltre si fa accenno alle utenze residenziali e in tal senso anche con lo smartworking c'è stato un incremento della permanenza in casa dei cittadini e quindi dell'utilizzo dell'impianto domestico di riscaldamento”. E anche quest'ultimo fattore secondo l'esponente dell'associazione ambientalista comporterebbe delle “ulteriori emissioni in atmosfera”. L'esponente di Legambiente però invita a intervenire anche e soprattutto sul traffico cittadino: “Vedo l'esperienza di alcune realtà città del Nord Europa e anche del Nord Italia – aggiunge Basile - dove ci sono i centri città che ormai sono inaccessibile alle auto che non siano almeno Euro5 o Euro6. E per quanto sia difficile abituarsi al cambiamento, anche per la popolazione, credo che prima o poi sia inevitabile. Sicuramente – conclude il presidente di Legambiente Benevento - si può predisporre un piano per la viabilità che preveda per le aree più trafficate e centrali, come l'area intorno a piazza Castello, piazza Risorgimento, viale Mellusi e viale Atlantici, la circolazione in alcune fasce orarie solo per i veicoli meno inquinanti”.