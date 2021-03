Donna di 54 anni muore nei reparti covid del San Pio Ferrante: Basse probabilità di guarigione per chi arriva in gravi condizioni in terapia intensiva

È una 54enne di San Marcellino, in provincia di Caserta, la 226esima vittima registrata nei reparti Covid dell'Azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Dopo 72 ore, dunque, si è allungata ancora di più la lista dei decessi nell'ospedale sannita che da un anno combatte contro il virus. Sono cinque i nuovi ricoveri all'interno del padiglione Santa Teresa del Rummo. Anche in questo caso, un numero in crescita anche a causa dei trasferimenti dei pazienti positivi dalla clinica Maugeri di Telese Terme dove nei giorni scorsi si era registrato un cluster per il quale ancora oggi sono in corso gli screening.

“Il problema serio – ha spiegato il direttore generale dell'Azienda Ospedaliera San Pio, Mario Nicola Vittorio Ferrante - che abbiamo notato proprio nelle ultime ore è quello che la percentuale delle persone che arrivano in terapia intensiva e non ce la fanno a superare la malattia è molto alta”.

Un dato allarmante quello prospettato dal numero uno del San Pio che ha anche rimarcato: “Bisogna far in modo che le persone non arrivino in gravi condizioni in ospedale”. Insomma, ai primi sintomi 'severi' del covid bisogna andare in ospedale e non attendere giorni e giorni prima di raggiungere il pronto soccorso. “Chi arriva direttamente in terapia intensiva purtroppo solitamente non reagisce con i farmaci che somministriamo”. E a proposito di farmaci il dottore Ferrante ha anche anticipato a Ottochannel.tv l'esito di una riunione fatta poche ore fa con i primari dei reparti covid. “Abbiamo messo a punto le linee guida per l'utilizzo standardizzato per gli anticorpi monoclonali e il siero autoimmune per i nostri pazienti covid. In questo modo stiamo garantendo la migliore assistenza”.