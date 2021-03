Valle Caudina: niente più treni dall'8 marzo, solo bus Stop per lavori sulla linea

Stop al servizio ferroviario sulla Benevento – Cancello a decorrere dall'8 marzo 2021, per l'ammodernamento della linea e dei sistemi di segnalamento, oltre al restyling di alcune stazioni come quella di San Martino Valle Caudina o di Cervinara.

Il servizio, come comunica Eav Bus, sarà sostituito da 24 corse di bus sostitutivi dal lunedì al sabato, fino al completamento dei lavori.