Troppi contagi, Mastella vieta assembramenti in centro Per un mese non si potrà "sostare" a Piazza Risorgimento, area Tribunale, Mellusi e San Modesto

Troppi contagi, ordinanza del sindaco Mastella che vieta di fermarsi dalle 18 alle 22, da domani e in tutti i week end e i festivi fino al 6 aprile,su tutto il territorio di Benevento e in particolare a Piazza Risorgimento e davanti alla ex Banca d'Italia, all'Alberti e al Galilei e in via XXIV Maggio,

nell'are di Via De Caro e in zona Tribunale, in via Salvator Rosa, via Nicola Sala e via Flora, nei giardini Piccinato e in Piazza San Modesto.

Si potrà solo transitare a piedi e naturalmente recuperare l'auto eventualmente lasciata in sosta in quelle aree.

Il sindaco ha poi raccomandato che ovunque in città si usino dispositivi di protezione, si mantengano le distanze interpresonali e in particolare i giovani abbiano un comportamento responsabile.