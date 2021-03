Ancora un decesso per Covid nel Sannio Al San Pio, ha perso la vita un uomo di Pago Veiano

Ancora un decesso per Covid nel Sannio. Si tratta di un uomo di Pago Veiano, di 62 anni che era ricoverato da settimane in terapia sub intensiva presso l'Ospedale San Pio di Benevento. Crescono ancora le vittime dei virus nel Sannio.

Ad annunciare la triste notizia attraverso la propria pagina facebook, il sindaco di Pago Veiano, Mauro De Ieso.

“È poi arriva la notizia – scrive il primo cittadino - che non avresti mai voluto sentire... purtroppo il Covid19 strappa via a questa nostra terra un altro suo figlio. L'unico nostro concittadino che era ricoverato all'ospedale San Pio di Benevento è venuto a mancare da qualche ora. Questo virus non scherza e la prospettiva delle settimane prossime non sembra delle migliori. In questa giornata triste, la preghiera e il silenzio sono il modo migliore per onorare la memoria di chi ci ha lasciato. Esprimo le mie più sincere condoglianze e quelle della nostra comunità, ai familiari ai quali non faremo mancare il nostro supporto e la nostra vicinanza”.