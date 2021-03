Il sannita Raffaele Ricciardi nominato Prefetto Cinquantasei anni di Benevento, già viceprefetto di Padova, designato a Gorizia

Durante il Consiglio dei ministri di ieri, nominato Prefetto un illustre sannita. Si tratta di Raffaele Ricciardi, 56 anni, di Benevento, nominato dal ministro dell'Interno prefetto di Gorizia. Trasferitosi giovanissimo a Forlì dopo aver vinto il concorso per l'incarico di vice prefetto aggiunto, il dottore Ricciardi ha ricoperto lo stesso ruolo anche a Bologna e Treviso. È stato viceprefetto vicario per sei anni alla Prefettura di Alessandria e per tre anni alla Prefettura di Padova, fino ad oggi. Nel 2011 è stato sub commissario al Comune di Bologna insieme al ministro Cancellieri e ha svolto il ruolo di commissario prefettizio in molti comuni veneti e piemontesi.

Il prefetto Ricciardi ha giocato in serie A2 con la squadra di pallamano del Benevento ed è un appassionato di basket e di musica, Marillion, Pink Floyd e Genesis. Al prefetto Ricciardi e alla sua famiglia le più vive congratulazioni e gli auguri di buon lavoro.