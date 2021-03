Covid. Mastella: affrontiamo terza ondata, ospedali in affanno Il sindaco: nelle prossime settimane screening per 6mila persone

“Condivido la proposta avanzata da Paolo Bianchini, Presidente di MIO Italia, Movimento Imprese Ospitalità e Mario Carfora, responsabile sannita del Movimento:

È necessario pensare alla salute dei cittadini, ma anche all'economia e alle attività produttive, prevedendo la chiusura degli esercizi non più su un intero territorio regionale, ma in maniera selettiva su base provinciale o su porzioni di territorio, nel caso in cui uno o più Comuni presentassero focolai, e iniziare a riaprire, anche la sera, lì dove i dati sono incoraggianti e ci sia garanzia di poter riaprire in sicurezza. Bisogna ragionare in termini territoriali, evitando che un provvedimento restrittivo colpisca anche dove non sia necessario: non possiamo più permettercelo”.

Il sindaco di Benevento Clemente Mastella attraverso facebook sposa le ragioni dei ristoratori ma chiarisce: “Come sindaci possiamo solo intervenire rendendo più stringenti i provvedimenti della Regione e non il contrario, dunque c'è davvero poco da fare. La mia è una sorta di amichevole provocazione”.



E poi inquadra la situazione dei contagi nel Sannio: “Stanno crescendo anche da noi, è indubitabile e si sta diffondendo anche la variante inglese ma il problema sono le strutture ospedaliere che ormai non riescono a reggere la pressione”. E poi torna sul cluster della Maugeri: “Solo per una parte dei contagiati è stato possibile il trasferimento. Il nostro ospedale come rete regionale deve supportare anche il peso di altre province”.

E poi torna a dirsi preoccupato anche per i più piccoli: “Anche questa mattina ho dovuto avvertire una madre che ha avuto il figlioletto contagiato in un asilo, dove sono avvenuti anche altri contagi. Il dato è cresciuto un po' dovunque. Stiamo affrontando qualcosa di drammatico. Ci sta colpendo la terza ondata”.

E poi sui vaccini aggiunge: “C'è un po' di fallimento europeo che non ha sviluppato un suo siero, giochiamo dunque di rimessa. Ma sono felice che la Campania sia, insieme alla Toscana, la Regione che vaccina di più in Italia anche a Benevento si sta affrontando un lavoro egregio e il Comune è stato al fianco dell'Asl aiutando dove possibile nella campagna vaccinale”.

Infine annuncia nuovi screening: “Nelle prossime settimane ci saranno tamponi per 6mila persone, a partire da coloro che sono più a contatto con il pubblico e dunque più esposti al virus”.