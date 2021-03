Torlontano prefetto, le congratulazioni del Conapo Cavuto: "Profonda gratitudine al Prefetto Antonio Cappetta"

Il Conapo, sindacato autonomo Vigili del Fuoco di Benevento, a nome di tutti gli iscritti desidera formulare i migliori auguri al dottore Carlo Torlontano nominato Prefetto di Benevento.

“Il momento dell’insediamento del nuovo Prefetto – ha dichiarato Livio Cavuoto, Segretario provinciale del Conapo - è di particolare importanza per la nostra Comunità, in modo particolare in un momento molto delicato come quello che stiamo attraversando dovuto alla pandemia da Covid-19-. Sono certo che darà il massimo impegno per il bene della nostra amata Città e che garantirà l’azione di controllo e proposta propria della sua carica, auspico ogni bene per il nostro territorio e spero che si continui a lavorare per migliorare sempre più le condizioni di vivibilità.

Per il bene della Cittadinanza, Le auguro di riuscire a raggiungere risultati uguali o migliori di quelli conseguiti dai suoi predecessori negli ultimi anni e di avere un’intensa attività, ricca di impegno e soddisfazioni.

Nel contempo – ha concluso Cavuto - desidero esprimere profonda gratitudine al Prefetto Antonio Cappetta che va ad assumere l’incarico di dirigente della Prefettura di Campobasso e ringraziarlo anche per le volte che in questi anni ha ricevuto l’Organizzazione Sindacale che rappresento, per le svariate motivazioni”.