Giornata dei Giusti, l'omaggio di Di Maria Si celebrano quanti si sono battuti per salvare esseri umani dai genocidi

In occasione del 6 marzo, Giornata dei Giusti dell’Umanità, indetta dal Parlamento Europeo per iniziativa di "Gariwo La Foresta dei Giusti" con la quale si celebrano quanti si sono battuti per salvare esseri umani dai genocidi e difendere la stessa dignità della persona dalle tirannie, il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, ha voluto

rendere omaggio alle personalità internazionali individuate per il 2021 che, secondo il Presidente Gariwo, Gabriele Nissim, hanno voluto sottolineare con il loro esempio e la loro azione "il legame indissolubile tra la difesa della democrazia e la prevenzione dei genocidi nel mondo".

Infine Di Maria, in un messaggio alla rappresentante di Gariwo per la Campania, Enza Nunziato, ha espresso il proprio vivo apprezzamento per la inclusione nel sito ufficiale Gariwo di un progetto didattico sul tema della "Giornata dei Giusti", improntato ad alti valori morali e civili, realizzato dalla Classe IV C dal Liceo Scientifico "G. Rummo" di Benevento, coordinata dal prof. Gaetano Panella con la collaborazione del prof. Alberto Vele.