San Bartolomeo, sindaco positivo al Covid L'annuncio di Agostinelli su Facebook

"E poi ti arriva la notizia che non avresti mai voluto ricevere e non avresti mai voluto dare alla tua famiglia ed alla tua comunità: sono positivo al Covid-19".

Così Carmine Agostinelli, sindaco di San Bartolomeo in Galdo annuncia di aver contratto il coronavirus.

"Mercoledì - racconta- ho avuto contatti a Benevento con un collega e caro amico che poi è risultato positivo!

Poco fa ho iniziato ad accusare qualche sintomo tipo influenza (brividi, qualche linea di febbre ed un po’ di tosse) e subito mi sono sottoposto ad un tampone antigenico.

Io e Francesca (fortunatamente al momento negativa) siamo in isolamento domiciliare.

Invito tutti coloro che nelle ultime 48 ore hanno avuto contatti con me, ad osservare volontariamente un periodo di isolamento domiciliare e poi, nel caso, a sottoporsi ad un tampone.

Vi prego, non abbassate la guardia. Vi assicuro che il contatto con il mio collega è stato sempre rispettoso delle regole, siamo stati sempre a distanza ed entrambi con la mascherina. Certo lavoriamo insieme, pertanto per forza di cose abbiamo condiviso i medesimi ambienti e ci siamo scambiati dei documenti... e questo è stato sufficiente per trasmettere il virus!

Riflettiamo insieme!

E vi prego, siate sempre prudenti: questo nemico è invisibile e sempre più insidioso!

Spero di non avere grosse complicazioni e, per quello che posso, continuerò a seguire il mio lavoro da casa!".