Treni Benevento - Napoli. Mastella convoca Eav e pendolari Telefonata tra sindaco di Benevento e il presidente Umberto De Gregorio che giovedì sarà in città

“Ho parlato con l’amministratore e presidente dell’Eav, Umberto De Gregorio, che gestisce la tratta della Ferrovia Benevento-Cancello via Valle Caudina, per sollecitare un suo intervento, che riesca a gestire al meglio i tempi e la durata di percorrenza per quanto attiene la tratta Benevento-Napoli e che collega i paesi della Valle Caudina con il capoluogo campano". Ad annunciarlo è il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, che annuncia: "Ho convocato, per giovedì, alle ore 12, a Palazzo Mosti, un incontro tra il comitato dei pendolari e l’amministratore delegato, o un suo rappresentante, per risolvere questa questione, che mi sta particolarmente a cuore, essendo stato per 10 anni un quotidiano viaggiatore della Valle Caudina”.