La scomparsa di Laura: UniSannio abbraccia la famiglia Domani bandiere a mezz'asta sulla sede del Rettorato

L’Università del Sannio apprende incredula la notizia della scomparsa di Laura Leone, studentessa di ingegneria civile. L’ateneo sannita si unisce alla famiglia e agli amici in questo immenso e ingiusto dolore.

Il primo pensiero è per lei, per l’interruzione del suo progetto di vita, poi per i suoi genitori, per lo sforzo che dovranno fare per sopravvivere. La morte di una giovane colpisce tutti e ci spinge a riflettere e a ricercare un senso nella perdita. Una vita che si spegne troppo presto toglie un po’ di futuro e di fiducia a tutti. Resterà nei ricordi la sua bellezza, il suo sorriso, la forza e la determinazione di una giovane donna.

Il rettore Gerardo Canfora annuncia che domani le bandiere sulla sede del Rettorato saranno esposte a mezz'asta per ricordare Laura.