Covid, anche oggi un decesso al San Pio Salgono a 228 le vittime della pandemia tra le corsie del nosocomio sannita

Salgono a 228 le vittime della pandemia da covid19 tra le corsie dell'ospedale San Pio di Benevento. Oggi l'azienda ospedaliera di via Pacevecchia comunica ancora un decesso, che riguarda un paziente non sannita. Si tratta di un uomo di Eboli di 65 anni ricoverato da giorni in terapia intensiva.

Due, invece, i dimessi. Attualmente i ricoverati per covid sono 58, intanto: 39 del beneventano distribuiti nei diversi reparti dell'area covid: cinque in Terapia Intensiva, 15 in Pneumologia/Sub Intensiva, 12 in Malattie Infettive, 14 in Medicina Interna, 10 in Medicina d’Urgenza/Sub Intensiva Area Covid e 2 nell’area isolamento Covid/Pronto Soccorso.