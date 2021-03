Punto ascolto anti violenza: Montella coordinerà gruppo Cambio al vertice: Russo passa il testimone

Cambio al vertice del Punto Ascolto contro le Violenze della Croce Rossa di Benevento. Sarà l’Avv. Michela Montella a coordinare il nuovo gruppo di lavoro, tutto al femminile, che gestirà il progetto nato nel settembre 2015. In occasione della giornata internazionale dei diritti della donna, si è concretizzato il passaggio di consegne con l’Avv. Domenico Russo, che è stato il responsabile del Centro sin dalla sua nascita. E’ un progetto nato su iniziativa di operatori e volontari per garantire una risposta alle persone vittime di violenza sull’intero territorio della Provincia di Benevento e tutt’oggi continua ad essere un punto di riferimento, pubblico e gratuito, per tutte le persone che necessitano di consulenza e orientamento sulle tematiche della violenza, per tutte le persone che vivono una situazione di violenza e hanno bisogno di aiuto per affrontarla ed uscirne. Il Punto Ascolto contro le Violenze offre ascolto, orientamento e sostegno a chiunque subisca fenomeni di violenza - fisica, psichica, sessuale, fenomeni di mobbing, stalking, usura, estorsione, racket, bullismo e altri tipi di violenza – nell’ambito familiare, nell’ambito lavorativo, nell’ambito scolastico o altrove. In particolare i destinatari sono: donne ed uomini, giovani ed anziani, donne sole con bambino, minori ed adolescenti, diversamente abili o con disagio mentale, immigrati, persone in stato di povertà, famiglie e coppie, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi ed imprenditori. Esso mette a disposizione, gratuitamente, consulenza legale e sostegno psicologico mediante l’ausilio di professionisti qualificati, soci volontari C.R.I. La sua location è in Benevento al Viale Mellusi presso la sede della Croce Rossa Italiana di Benevento, sita nel Palazzo del Volontariato. Il Presidente del Comitato CRI di Benevento, Giovanni De Michele, dichiara: “Ringrazio Domenico Russo per la passione, la dedizione e la professionalità sempre profuse in questi anni per l’avvio e lo sviluppo del Progetto contro le violenze. Sono sicuro che Michela Montella, insieme a tutto il nuovo gruppo di lavoro, saprà proseguire egregiamente l’attività svolta sinora, fornendo nel contempo il suo contributo altamente professionale.” L’Avv. Domenico Russo dichiara: “Ringrazio la Croce Rossa Italiana, il Presidente del Comitato di Benevento Giovanni De Michele ed il Presidente Regionale Stefano Tangredi, per la fiducia sempre accordatami durante tutti questi anni, ma gli impegni sopraggiunti nel corso del tempo hanno reso oggi doveroso da parte mia un passaggio di consegne a nuove e valide forze del Comitato, affinché il Centro possa continuare a svolgere sempre con grande entusiasmo e vivacità tutte le proprie attività. Conserverò sempre un bellissimo ricordo di questa importante e significativa esperienza di volontariato nonchè di crescita professionale ed umana. Ricordo perfettamente il grande entusiasmo di tutta la famiglia della Croce Rossa Italiana al convegno di inaugurazione, svoltosi nel 2015 presso il circolo La Fagianella. Da allora tante attività sono state svolte e tanta strada è stata percorsa. Lascio la guida del Centro, ma, quale volontario, resterò sempre con grande orgoglio a completa disposizione della Croce Rossa Italiana”. L’Avv. Michela Montella dichiara: “Sono molto felice ed onorata di questa nomina e ringrazio il Presidente Giovanni De Michele per la fiducia. L’emergenza pandemica, insieme alla grave conseguente crisi economica, ha acuito il fenomeno della violenza domestica, per cui è fondamentale il lavoro del Punto di Ascolto contro le Violenze quale riferimento per l’intera comunità. Coordinerò un gruppo multidisciplinare composto interamente da donne e ci metteremo subito al lavoro con tanto entusiasmo”.