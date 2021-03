Due dipendenti Asia positivi, scatta il protocollo L'azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti a Benevento chiede vaccini per il personale

L'Asia di Beneveno comunica di aver riscontrato due casi di positività all'interno dell'azienda e di aver provveduto ad attivare immediatamente le rigide misure previste dal protocollo anti Covid che prevedono l'esame, attraverso il tampone, per coloro che sono venuti a contatto con le persone infettate dal virus. "Ciò - spiegano dalla partecipata che in città effettua la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti - al fine di tutelare la salute dei propri dipendenti, delle loro famiglie e dei cittadini stessi".

"Nei giorni scorsi - ha aggiunto l'amministratore unico, Donato Madaro - abbiamo inoltrato anche richiesta alla Asl di Benevento, alla Regione Campania, al Comune e alla Prefettura affinché i nostri dipendenti siano vaccinati. In particolare, abbiamo chiesto di tenere in dovuta considerazione le esigenze di protezione dei nostri operai, esposti in prima linea al contagio, facendo in modo che la loro vaccinazione venga inserita tra le massime priorità considerato pure il recente acuirsi della pandemia. Ci auguriamo che le nostre istanze vengano prese in dovuta considerazione e soddisfatte".