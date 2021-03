I Lincei per una nuova scuola, al via programma di matematica Ecco il calendario dell'Unisannio

Prende il via domani all’Università del Sannio, il ciclo di incontri del programma di matematica del Polo Linceo di Benevento nell’ambito dell’iniziativa “I Lincei per una nuova scuola”. A inaugurare il programma sarà il seminario del prof. Antonio Di Nola dell'Università degli Studi di Salerno, dal titolo "La matematica è un contrappunto". Il seminario si terrà, a partire dalle ore 15, sulla piattaforma Cisco-Webex e sul canale YouTube di UniSannio. Il Programma di Matematica del Polo di Benevento della Fondazione “I Lincei per una nuova scuola” riprende, per l’A.S. 2020-2021, il tema del rapporto tra Matematica e Filosofia. Discussione già avviata lo scorso e interrotta a seguito dell'emergenza sanitaria. In tale ottica, si favorirà il confronto tra due discipline fondamentali per la formazione degli allievi degli della scuola secondaria di secondo grado. Sono previsti quattro incontri con esperti di riconosciuto livello che incroceranno i loro punti di vista intersecando temi matematici, logici, filosofici, fisici.

L’obiettivo è pervenire a una riflessione approfondita degli aspetti fondazionali delle diverse discipline scientifiche, soprattutto rapportandoli ai principi logico-matematici: individuare quindi casi di studio e momenti significativi della storia del pensiero scientifico che possano essere portati alla riflessione degli allievi in classe.

La finalità del programma consiste pertanto nel favorire lo sviluppo del pensiero critico nella fase di insegnamento e in quella dell’apprendimento, al fine di evidenziare i notevoli intrecci che matematica e filosofia presentano nel loro sviluppo storico e nei rispettivi approcci metodologici.

Calendario prossimi incontri Programma di Matematica: LEZIONE 23 MARZO 2021 ORE 15-18

Prof. Francesco Piro, Università degli studi di Salerno: "Il posto della logica nella didattica della matematica. Riflessioni a partire da Leibniz.

LEZIONE 07 APRILE 2021 ORE 15-18

Prof. Carlo Toffalori, Università degli studi di Camerino: "Platone e la Matematica"



LEZIONE 21 APRILE 2021 ORE 15-18

Prof. Guido Trombetti, Università degli Studi di Napoli Federico II: "Scienziato, ma che cosa è la scienza?" Il 19 marzo 2021 prenderà il via il Programma di Scienze e il 25 marzo sarà la volta del Programma di Italiano.