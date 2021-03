Covid. Genus Biotech in campo per individuare le varianti Il lavoro di ricerca della Spin off dell'Università degli studi del Sannio

Ad un anno dal mio primo lockdown prosegue anche nel Sannio il lavoro di ricerca nella lotta alla pandemia. Attenzione che in questa nuova fase dell'emergenza covid viene rivolta ad individuare le varianti del virus. Come spiega il professor Pasquale Vito, direttore scientifico della Spin Off Genus Biotech dell'Università degli studi del Sannio incubata presso il Consorzio Sannio Tech di Benevento: “Stiamo mettendo a punto dei test che rilevano la presenza di variante nel genoma di SarsCov2 che è motivo di preoccupazione in questo periodo”, annuncia il professor Vito evidenziando la possibilità al momento di “individuare le varianti più diffuse, aspetto interessante anche dal punto di vista epidemiologico”.

Novità importanti a ormai dodici mesi dall'inizio della pandemia in quanto “si conosce meglio il virus ed abbiamo il vaccino. Inoltre – aggiunge il direttore scientifico della spin off sannita - sappiamo meglio come affrontare i casi di covid19”. Come detto, però, la ricerca prosegue anche in questa nuova fase dell'emergenza covid. Un lavoro importante che consente di “tracciare meglio i contagi e determinare che tipo di variante circola in una determinata popolazione, ma anche la presenza di nuovi test che rilevano la presenza di anticorpi neutralizzanti”.

E sul ruolo della ricerca il professor Vito evidenzia: “I vaccini sono il traguardo maggiore ottenuto, ma anche la capacità di riconoscere i casi di covid”. Novità che riguardano anche la spin off dell'Università sannita: “La messa a punto di questo test – sottolinea il professor Vito - rappresenta un ulteriori step delle attività che Genus ha svolto nel corso della pandemia. Siamo stati tra i primi a mettere a punto dei test che rivelano la presenza del genoma. Il fatto di riuscire a mappare le regioni del virus che sono variate rappresenta un ulteriore passaggio nelle attività di Genus Biotech”.