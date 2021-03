Fatebenefratelli protagonista al congresso europeo radiologia L'ospedale sannita protagonista con il dottore Giovanni Fontanella

Dal 3 al 7 marzo scorsi si è tenuto l’annuale European Congress of Radiology, organizzato a Vienna dalla Società Europea di Radiologia, quest’anno in versione virtuale. Giovanni Fontanella, radiologo dell’Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento, è stato tra i protagonisti dell’importante meeting, che rappresenta la manifestazione radiologica più importante in Europa, nonché il congresso scientifico più grande al mondo per numero di partecipanti, relatori ed espositori.

Il medico irpino ha riscosso un notevole successo grazie alla presentazione di importanti innovazioni nel campo dell’imaging morfodinamico delle prime vie digestive ed in particolare della acalasia, rara patologia esofagea.

Il professionista del “Fatebenefratelli di Benevento”, che ha già riscosso consensi internazionali alla sua terza partecipazione consecutiva al congresso, ha presentato l’FBF score, un nuovo staging radiologico dell’acalasia, il cui nome ricorda quello dello storico ospedale sannita, che supera classificazioni che risalgono a circa 40 anni fa.

“E’ stato un onore presenziare ancora una volta all’ECR, fra i più grandi meeting della radiologia, ma questo è soprattutto un giorno importante per l’Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli al quale lo score è dedicato, che ha scommesso su di me anni fa e continua ancora a farlo - ha dichiarato Fontanella.

Ringraziamenti particolari vanno soprattutto al mio primario, Carmine Manganiello, che è da stimolo al mio lavoro e a ricerche importanti come questa, che sarebbero d’altronde impossibili senza la stima e l’approvazione del Superiore della nostra struttura fra’ Gian Marco Languez del direttore sanitario dott. Giovanni Guglielmuccie del direttore amministrativo Giovanni Carozza che ringrazio per fiducia e sostegno.