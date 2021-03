Zona rossa, ecco le regole per gli uffici della Provincia Stop agli ingressi, musei chiusi e biblioteca su prenotazione

Dopo l'ordinanza del ministero della Salute che ha decretato la zona rossa per la Campania, dall aProvincia arrivano nuove regole volte ovviamente al rispetto delle norme varate. per questo motivi: dal 9.3.2021 e fino al 22.3.2021 è fatto divieto di accesso al pubblico in tutti gli uffici e strutture provinciali; per contattare l'Ente Provincia si dovranno utilizzare esclusivamente gli strumenti di comunicazione a distanza reperibili sul sito internet dell'Ente all'indirizzo web: www.provincia.benevento.it, e cioè: e-mail: protocollo.generale@provincia.benevento.it ; pec: protocollo.generale@pec.provincia.benevento.it; via telefono allo 0824/774111 (centralino); 0824/774501 (protocollo); 0824/774503 (presidenza); 0824/774505 - 0824/774502 (Segreteria generale). Per i casi strettamente necessari che non possono essere risolti tramite comunicazioni a distanza (telefono, mail, pec, videochiamate, ecc.) è stata prevista la possibilità di accedere, previo appuntamento da fissare con il Responsabile del Servizio, nei locali appositamente attrezzati presso la sede della Rocca dei Rettori e di piazzale G. Carducci. E' chiusa al pubblico la Rete Museale della Provincia di Benevento, ivi compresa la Sezione Storica e Monumentale presso la Rocca dei Rettori (Torrione longobardo), nonché gli adiacenti Giardini; la Biblioteca Provinciale “Antonio Mellusi” continua ad offrire i propri servizi attraverso il “document delivery” ed esclusivamente su prenotazione degli utenti.