Tre vittime nei reparti covid del San Pio: la tragica lista Si tratta di un 75enne di Sant'Angelo a Cupolo, una 82enne di Torrecuso e un 76enne di Palomonte

Torna a salire, purtroppo, il numero dei morti all'interno dei reparti covid dell'Azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Si tratta di tre persone che si trovavano ricoverate nei reparti di terapia intensiva e sub intensiva pneumologica.

Il triste elenco comprende un 75enne di Sant'Angelo a Cupolo, una 82enne di Torrecuso ed una 76enne di Palomonte, in provincia di Salerno.

Sale così a 232 il numero dei dessi al Rummo dall'inizio della pandemia. I pazienti trattati presso il principale ospedale cittadino sono ad oggi 940 trattati (sospetti 204 e accertati 736) dal mese di febbraio 2020 presso l'Area Covid dedicata, mentre i guariti risultano essere 443.

Sale anche il numero dei pazienti ricoverati in Terapia Intensiva (6), tutti sanniti.

12 invece i letti occupati in terapia sub intensiva nel reparto di Pneumologia, 13 i pazienti in Malattie infettive, 17 in Medicina interna, 8 in medicina d'urgenza area covid e una persona trattenuta in isolamento del pronto soccorso.