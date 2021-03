Universitari, domani al via la campagna vaccinale Dalle 14 nei gazebo allestiti nel Chiostro di Palazzo San Domenico

Tutto pronto all’Università del Sannio per l’avvio della campagna vaccinale dedicata al personale universitario della città di Benevento. Si parte domani 10 marzo alle ore 14, nei gazebo allestiti nel Chiostro di Palazzo San Domenico. Per 5 giorni, fino a domenica, circa 1000 vaccini Astra-Zeneca saranno somministrati a docenti e personale tecnico amministrativo dell’Ateneo sannita, del Conservatorio Statale di Musica N. Sala di Benevento, dell’Università telematica Giustino Fortunato e dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Benevento. Nei tre ambulatori di Piazza Guerrazzi presteranno servizio medici e infermieri dell’Asl di Benevento che già sta provvedendo a contattare gli interessati, precedentemente registrati sull’apposita piattaforma della Regione Campania. Predisposta anche una sala di attesa per l’osservazione di eventuale reazioni avverse post-vaccino.

“Sono felice di riportare l’alto tasso di partecipazione del personale universitario alla campagna vaccinale –ha dichiarato il rettore Gerardo Canfora -. Si tratta di un passo decisivo per sconfiggere il virus e, sul piano accademico, per consentire la ripresa quanto prima delle attività in presenza. Da subito abbiamo ritenuto doveroso mettere a disposizione i nostri spazi e le nostre risorse organizzative: un’opportunità per il personale universitario resa possibile dalla disponibilità della Regione Campania e dall’immediata risposta dell’Asl di Benevento, grazie al leale e proficuo rapporto di collaborazione stabilito con il direttore generale dell’Azienda Gennaro Volpe”.

“La fattiva collaborazione interistituzionale – ha dichiarato il direttore Volpe - ci ha consentito in poco tempo di attivare un servizio di vaccinazione che interesserà l’intero sistema dell’alta formazione sannita, dall’UniSannio al Conservatorio, dalla Giustino Fortunato all’Istituto di Scienze Religiose. Con il rettore Canfora abbiamo da subito concordato di portare la campagna vaccinale tra le mura dell’ateneo sannita per essere più vicini ai dipendenti e proseguire con celerità nelle somministrazioni”.