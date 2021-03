Lotto vaccini sospetto. "Già somministrato nessun problema" Il direttore generale Asl, Volpe: c'è grande attenzione, la campagna anti covid prosegue

“Il lotto ora in fase di accertamento è stato già inoculato nel Sannio, con le ultime dosi somministrate il tre marzo e non è stato segnalato alcun problema”. Il direttore generale dell'Asl Gennaro Volpe tranquillizza sulla situazione vaccini anti covid dopo lo stop precauzionale di un lotto di dosi Astrazeneca deciso dalla Regione Campania per problemi avvenuti in Sicilia e in fase di accertamento.

“Le persone – prosegue ancora Volpe - sanno quale lotto hanno ricevuto e dunque se hanno ricevuto quello attenzionato. In questo momento non abbiamo alcun tipo di problema. Ieri – ha proseguito - l'Aifa ha comparato anche un altro lotto, che come Regione Campania per precauzione abbiamo sospeso ma questo non ha interrotto la campagna vaccinale. Proseguiamo le inoculazioni, infatti, con un ulteriore lotto che avevamo a disposizione”.

E poi fa il punto della situazione: “Ho visitato i centro vaccinali beneventani, l'Unisannio, dove si sta procedendo ad immunizzare il personale del mondo accademico, e l'Istituto Alberti dove proseguono le vaccinazioni per le forze dell'ordine, e l'affluenza è normale. Anche se avremo i dati solo a fine giornata le persone si sono affidate alle indicazioni e stanno proseguendo nelle vaccinazioni”.

E quindi Volpe raccomanda: “Siamo attenti ma dobbiamo essere tranquilli, continuiamo la nostra opera seguendo le indicazioni dall'Aifa e dal Ministero”.