Vaccini, il San Pio in campo per i "soggetti fragili" Accordo tra l'Asl di Benevento e l'ospedale per la campagna vaccinale

Vertice tra l'Asl di Benevento e l'ospedale San Pio, questa mattina presso la sede di via Oderisio. I manager delle due aziende sanitarie, Gennaro Volpe e Mario Nicola Ferrante hanno stretto un nuovo accordo per proseguire nella lotta al covid. Una strategia comune che riguarda in particolare le persone fragili, prossima categoria da immunizzare contro il virus.

“Continuiamo a collaborare per venire incontro alle esigenze dei pazienti – ha spiegato Ferrante – e oggi abbiamo stabilito che i “soggetti fragili” che trattiamo in ospedale potranno ricevere le dosi di vaccino anticovid direttamente presso la nostra azienda. Si tratta dei malati cronici, i pazienti oncologici e altri che l'ospedale intercetterà e in accordo con l'Asl vaccinerà”.

E' un importante aiuto nella campagna vaccinale alle fasce deboli che prenderà il via a breve. “Siamo riconoscenti al San Pio per l'apporto in questa operazione. Dopo aver concluso gli ultraottantenni – dettaglia il numero uno dell'Asl di Benevento, Gennaro Volpe - si passerà ai pazienti fragili. Chi di loro viene seguito in ospedale verrà vaccinato al San Pio grazie ad un accordo stipulato con l'ospedale, gli altri saranno immunizzati attraverso i nostri medici”.