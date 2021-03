Un milione e mezzo per Pattinodromo e area verde Pascoli L’esecutivo ha anche espresso solidarietà all’assessore Alfredo Martignetti

La Giunta comunale, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha approvato il progetto definitivo di recupero e riqualificazione del Pattinodromo di via Mustilli dei locali destinati a centro sociale e dell’area a verde circostante la scuola Giovanni Pascoli da destinare a parco. L’intervento, che prevede una spesa di un milione e 500mila euro, rientra nel Programma Integrato Città Sostenibile (PICS) Città di Benevento.

E’ stato, inoltre, approvato il progetto BiblioSky per la partecipazione al bando della Regione Campania “Contributi alle biblioteche di ente e interesse locale” al fine di ottenere un contributo economico per il miglioramento dei servizi della Biblioteca Comunale, e principalmente per la catalogazione, inventariazione e archiviazione del patrimonio documentale secondo gli standard ICCU.

L’esecutivo presieduto dal sindaco Mastella ha poi approvato: l’atto di indirizzo per l’avvio delle trattative per la definizione del CCDI in materia di criteri di ripartizione del Fondo Risorse Decentrate 2021 per il personale dipendente non dirigente; l’avviso pubblico relativo alla manifestazione d’interesse per la selezione di soggetti promotori disponibili ad attivare tirocini extracurriculari (Garanzia giovani Campania – seconda fase); la concessione in comodato alla parrocchia di San Giuseppe Moscati dell’immobile denominato e scuola rurale di contrada Cancelleria;

l’attivazione della prima azione del Bando Cepell, che prevede l’allestimento di un nuovo punto di lettura e l’avvio delle attività laboratoriali di promozione alla lettura sul tema del teatro di figura (burattini) presso il Piccolo Teatro Libertà. La Giunta ha, infine, espresso solidarietà all’assessore Alfredo Martignetti per gli atti vandalici recentemente subiti auspicando che tali atti non siano da ricollegare alla sua attività amministrativa.