Uno sguardo di troppo, litigano: giovane ferito con una coltellata

Forse uno sguardo di troppo, forse la sensazione di sentirsi osservato senza capirne il motivo. Di qui la lite, conclusa con una coltellata. Ne ha fatto le spese, per fortuna in modo non grave, un 21enne di Benevento, vittima di un episodio accaduto in piazza Roma.
Ai carabinieri della Compagnia ha riferito di essere stato colpito alle spalle da un giovane di nazionalità straniera, forse di colore. Soccorso, il 21enne è stato trasportato in ospedale. Avviate le indagini per risalire all'autore del gesto e definire se sia stato compiuto nel contesto ricostruito dal ferito.