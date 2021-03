Covid, ancora un decesso. Non ce l'ha fatta un uomo di Paupisi Aveva 86 anni e aveva contratto il virus presso una struttura sanitaria, si è spento a casa

Il covid19 fa un'altra vittima nel Sannio. Si tratta di un uomo di 86anni di Paupisi che si è spento presso la sua abitazione.

Ad annunciare il decesso, sui social, il comune.

“Cari concittadini – si legge -, purtroppo ci è stato comunicato che il nostro concittadino Filippo, da tempo risultato positivo al Covid, avendo contratto il virus presso una struttura sanitaria, e in quarantena presso l’abitazione familiare, si è spento, circondato dall’affetto dei suoi cari. Non abbiamo parole, solo sgomento. La nostra comunità è stata colpita da diversi casi in precedenza, ma fortunatamente tutti ne erano usciti. Mai avremmo pensato di scrivere un messaggio di cordoglio.

Non possiamo che unirci tutti al dolore della famiglia, e che la terra ti sia lieve, Filippo.

Il nemico terribile è sempre dietro l’angolo e solo vaccinandoci potremo pensare di contrastarlo adeguatamente”.