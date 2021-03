Covid, a San Giorgio 49 positivi. Il sindaco: no a leggerezze Mario pepe fa il punto sulla situazione dell'emergenza sanitaria nel centro sannita

“Stiamo registrando un incremento di cittadini positivi nel nostro comune con molte famiglie costrette a stare in quarantena”. Così il sindaco di San Giorgio del Sannio aggiorna sulla situazione covid nel centro sannita.

Il Comune comunica che attualmente ci sono 49 positivi. “Invitiamo – prosegue – a uscire il meno possibile, ad evitare assembramenti, a non frequentarsi in gruppi nei viali e nelle piazze. Dobbiamo essere più responsabili nella gestione dei nostri comportamenti – raccomanda – individuali e sociali”. E poi annuncia “La polizia municipale, con carabinieri e polizia di Stato, è impegnata ad intervenire sempre in tutte le zone del paese. Non possiamo essere leggeri, disinvolti, indifferenti”.