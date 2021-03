Covid. Quattro nuovi ricoveri al San Pio, ora sono 88 Il bollettino dell'azienda ospedaliera di Benevento

Altri quattro ricoveri nei reparti covid del San Pio che arrivano a contare oggi ben 88 pazienti in degenza. Il dato arriva dal consueto bollettino comunicato dall'azienda ospedaliera di Benevento che per oggi, fortunatamente, non registra alcun decesso. Ma nemmeno nuove dimissioni. E passa da 84 a 88 il numero dei pazienti ricoverati nell'area dell'ospedale dedicata all'emergenza coronavirus, sfiorando così il limite di 89 posti letto disponibili.

Anche se, si ricorderà, già nei mesi scorsi il San Pio è arrivato ad ospitare più fino a 110 pazienti positivi. Delle 88 persone che hanno dovuto far ricorso alle cure ospedaliere 65 sono sanniti, mentre 23 sono residenti in altre province.

Aumenta inoltre seppur di una sola unità il numero dei pazienti in terapia intensiva, che diventano otto, e passa da 13 a 15 il dato della sub-intensiva, restano 22 i ricoveri a malattie infettive, 30 a medicina interna, 10 a medicina d'urgenza e 3 nell'area isolamento covid.