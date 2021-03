Covid, nel Sannio 56 nuovi positivi e boom di sintomatici In 28 stanno avendo problemi, altrettanti sono asintomatici. Il resoconto della giornata

Nel Sannio è boom di nuovi positivi che purtroppo hanno sintomi a causa del covid. Su 556 tamponi analizzati, infatti, 56 sono risultati positivi. Di questi sono 28 i sintomatici e 28 gli asintomatici. Un dato preoccupante che conferma come il virus sia cambiato, ovvero si stanno registrando più problemi di salute per chi lo contrae. Di contro, invece, sono 31 le persone dichiarate dall'aSl ufficialmente guarite. Una la vittima, deceduta al San Pio di Benevento (Leggi altro articolo).

A preoccupare è anche e soprattuto l'età dei nuovi ricoverati come ha dichiarato il direttore generale dell'Asl (Leggi altro articolo) in un'intervista. Si abbassa l'età delle persone che sono costrette a raggiungere l'ospedale Sannita dove nelle prossime ore saranno organizzati altri 17 posti letto dopo che gli 89 a disposizione sono stati tutti occupati.

Insomma nel Sannio sale la preoccupazione ed i richiami ad osservare le norme anticontagio che arrivano da più parti, a partire dai sindaci sanniti che anche attravero i social lanciano in continuazione appelli ai cittadini. Resta delicata la situazione contagi in alcuni centri del Sannio. L'ultimo allarme a Vitulano dove il sindaco ha annunciato uno screening di massa dopo alcuni focolai registrati in paese (Leggi qui).