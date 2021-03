Ristoratori: dopo Pasqua apriremo a pranzo e a cena Mio Italia: non una forma di protesta ma una scelta per la sopravvivenza

«È essenziale prorogare le moratorie sulla restituzione dei 300 miliardi di euro di prestiti alle imprese e alle famiglie in scadenza alla fine di giugno prossimo. In questo senso ha ragione Antonio Patuelli, presidente dell’Associazione bancaria italiana (Abi), a lanciare l’appello al commissario europeo Gentiloni. C’è il fortissimo rischio, per non dire la certezza, che sia le imprese sia le famiglie, nella totale mancanza di liquidità a causa delle restrizioni covid, finiscano sul lastrico. In questo senso, riteniamo che la moratoria vada estesa almeno fino al 31 dicembre 2021».

Così i ritoratori dell'associazione Mio. «La proroga della restituzione dei prestiti – proseguono - fa parte del pacchetto di misure specifiche per il settore dell’ospitalità a tavola (Horeca) che stiamo invocando da mesi. Inascoltati, purtroppo. Per questo motivo dal prossimo martedì 6 aprile, subito dopo Pasqua, i ristoratori di MIO Italia, e non solo, apriranno i loro locali, a pranzo e a cena. Ovviamente – tengo a precisarlo – seguendo tutte le misure di prevenzione covid», ha spiegato Mario Carfora

«È chiaro che i ristoratori, usati come capro espiatorio dalla politica, non assisteranno inermi al proprio funerale. Perso per perso, apriranno. Non è una forma di protesta, ma una scelta obbligata di sopravvivenza», ha concluso Paolo Bianchini.