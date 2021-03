Bilancio pesante per il Sannio: 4 decessi e 15 ricoveri Il bollettino dell'azienda ospedaliera di Benevento

Ancora quattro decessi e altri 15 ricoveri nei reparti covid del San Pio di Benevento. Bilancio pesante quello di oggi per il Sannio. Non ce l'hanno fatta purtroppo un 83enne di San Marco dei Cavoti, un 86enne di San Giorgio del Sannio, una 91enne di Ceppaloni e un 95enne di Sant'Agata de Goti. E come detto aumenta in maniera considerevole anche il dato dei pazienti in degenza presso il nosocomio sannita che proprio in questi giorni, però, ha provveduto ad aumentare il numero dei posti letto disponibili passando da 89 a 106.

Nonostante le cinque dimissioni effettuate in giornata (si tratta di tre sanniti e due cittadini residenti in atre province) passa da 74 a 80 il numero dei pazienti positivi in degenza nell'area dedicata all'emergenza coronavirus al Padiglione Santa Teresa. Di questi 65 sono residenti nella provincia di Benevento, mentre 15 provengono da fuori provincia.

Resta stabile invece il dato dei ricoveri in terapia intensiva che sono 7, mentre sono 14 in sub-intensiva, 18 a malattie infettive, 31 a medicina interna, 9 a medicina d'urgenza e solo una nell'area isolamento covid dedicata al pronto soccorso. E' quanto emerge dal bollettino comunicato dall'azienda ospedaliera di via Pacevecchia per oggi, martedì 30 marzo.

Sale a 262 i decessi su complessivi 1052 trattati dal mese di febbraio presso l'Area Covid dedicata, mentre i guariti risultano 502. Mentre dei 848 pazienti accertati positivi 622 sono residenti nella provincia di Benevento.