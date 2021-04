Vaccini, attivato nuovo centro all'ex complesso delle Orsoline Il Dg dell'Asl, Volpe: “Proseguiremo fino a sabato senza prevedere scorte”

Benevento accelera con la campagna vaccinale. Dopo il maxi hub al viale Atlantici presso l'ex Caserma Pepicelli, che sarà presto operativo, da questa mattina è stato attivato ed è già funzionale anche il centro presso l'ex Complesso delle Orsoline.

Intanto in mattina il confronto del direttore generale dell'Asl Gennaro Volpe con il Prefetto, Carlo Torlontano per “fare punto della situazione, un incontro – ha chiarito il Dg dell'azienda sanitaria locale di Benevento - che facciamo settimanalmente”.

Attenzione, dunque, rivolta alla campagna vaccinale che “continuerà anche in questi giorni di festività pasquali”.

Campagna che registra un importante intensificazione: “Ci tenevamo ad aprire in grande velocità questo centro (il nuovo hub all'ex convento delle Orsoline ndr) che siamo riusciti ad aprire in due giorni. È fondamentale questo centro perché qui vaccineremo i caregiver, le persone che assistono i nostri malati. Da sempre sono vicino sia a livello locale sia nazionale a questa categoria di persone che veramente donano la loro vita agli altri, quindi veramente ha avuto una priorità poter iniziare a vaccinare questa fascia della popolazione. In contemporanea stiamo vaccinando anche i pazienti fragili nelle altre strutture”.

Di qui la decisione di utilizzare tutte le scorte proseguendo così fino a sabato: “Abbiamo deciso di fare Pfizer in tutti i centri vaccinali, non prevedendo scorte. Per cui vaccineremo con pfizer in tutte le strutture distrettuali fino a sabato quando finiremo tutte le scorte Pfizer. Nel frattempo in altre strutture stiamo vaccinando gli ultra 70enni e caregiver con Astra ed anche in questo caso si proseguirà fino a sabato. Dovrebbe arrivare inoltre anche un'altra scorta di Moderna con cui stiamo vaccinando gli ultra 80enni a domicilio”.

Come detto, contemporaneamente, si lavora per allestire anche in questo caso in tempi brevi il maxi hub al viale Atlantici dove sono previsti ben “dieci punti vaccinali”, ma in attesa di fare i lavori che “dovrebbero essere completati nei prossimi giorni è stato già allestito un truck con quattro postazioni e stiamo convocando dalle 500 alle 600 persone al giorno. In questo momento per Benevento sono prenotate 600 persone al truck, 250 alle orsoline e 250 a via Minghetti. Mille persone pronte a vaccinarsi e sicuramente è un grande risultato”.

Una grande macchina organizzativa che vede in campo anche i volontari e la Diocesi sannita che ha messo a disposizione la nuova struttura per consentire la vaccinazione dei caregiver: “E' stato un anno difficile anche per noi come comunità parrocchiale – ha commentato Don Marco Capaldo della parrocchia Santa Maria degli Angeli e responsabile dell'ex complesso delle Orsoline – e quando i vescovi campani hanno manifestato l'interesse ad accogliere i punti vaccinali anche nelle strutture delle comunità parrocchiali noi ci siamo messi subito a disposizione e questa è una bella cosa anche per i nostri volontari, che si sono utili alla causa giusta che in questo momento così particolare per la nostra comunità anche cittadina”.