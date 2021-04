Covid. Pago Veiano, il sindaco: "Misure più restrittive" Il primo cittadino Mauro De Ieso annuncia sui social nuovi provvedimenti e chiusure"

“Purtroppo i dati tutt'ora in continua evoluzione dei nostri concittadini positivi al covid e dei concittadini che sono in quarantena domiciliare sono allarmanti e richiedono provvedimenti ulteriormente restrittivi e incisivi”. Così il sindaco di Pago Veiano, Mauro De Ieso, che sui social annuncia nuove misure anticovid sul territorio e rivolge un nuovo appello ai cittadini al rispetto delle regole vigenti anche in questa fase dell'emergenza.

Provvedimenti che il primo cittadino annuncia saranno contenuti in una prossima ordinanza. “Mio malgrado adotterò decisioni di chiusure – spiega su facebook Mauro De Ieso - che ho cercato fino a pochi minuti fa di scongiurare in considerazione anche dell'approssimarsi delle festività della Santa Pasqua”. Di qui il richiamo a tutti “alla responsabilità”.