Addabbo: "E' il momento di resistere" Sui social la lettera del sindaco di Molinara

"Oggi non ci sono molte parole che possono fissare il nostro stato d'animo. C'è tanta preoccupazione, angoscia, rabbia e una paura continua. Di sicuro siamo stanchi mentalmente, lo so anch'io, siamo letteralmente sfibrati da una situazione assurda, ma questa giornata ci deve dare la speranza e la forza nel cuore di ognuno di noi di ritornare al più presto alla nostra amata normalità". Inizia così una lunga lettera che il sindaco di Molinara, Giuseppe Addobbo, ha rivolto ai cittadini sui social per augurare una serena Pasqua ma rivolge ancora una volta l'invito a continuare a rispettare le misure anticovid. Un appello a "resistere" per superare questo periodo difficile: "Ognuno di noi deve essere costruttore e artefice per il ritorno alla normalità. Ognuno di noi deve recitare al meglio la propria parte. Serve di nuovo uno sforzo. Dobbiamo essere altruisti e non egoisti. Intanto voglio Ringraziare tutto il personale sanitario, gli operatori che operano all'interno delle strutture della casa di riposo e della RSA, ringrazio chi ogni giorno è esposto al pubblico per fare il proprio lavoro a contatto con tante persone e sicuramente tra mille paure".

Ed ancora, nelle parole del primo cittadino del comune del Fortore "solidarietà a chi in questi mesi vive la propria attività e la propria situazione economica con grande sofferenza. Sono vicino alle tante persone che vivono la solitudine in modo lancinante, alle famiglie che hanno contratto il virus e che vivono momenti di angoscia". Infine il pensiero rivolto a quanti stanno combattento in prima linea e alle persone in campo per sostenere la popolazione anche in questa fase dell'emergenza covid: "Nel silenzio si sta facendo un lavoro straordinario...collaboriamo anche noi tutti per aiutare tutto questo".