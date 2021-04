Lunedì 12 al via lo screening Covid del Comune di Benevento Ecco chi potrà sottoporsi al tampone

Il sindaco Clemente Mastella rende noto che dal 12 al 24 aprile (dalle ore 9 alle ore 18), presso il Palatedeschi, sarà effettuato uno screening sanitario mediante la somministrazione di tamponi rapidi antigenici per l’accertamento della positività al Covid-19. L’iniziativa sarà presentata alla stampa domani, 9 aprile, alle ore 10:30 presso la sala conferenze di Palazzo Paolo V.

Al test gratuito, com’è noto, potranno sottoporsi tutti i cittadini residenti nel comune di Benevento che: abbiano un’età superiore ai 60 anni e che non risultino vaccinati; siano appartenenti a categorie fragili per motivi di salute e che non siano stati sottoposti a vaccinazione; svolgano attività lavorative in città in enti locali e società partecipate dagli stessi; siano addetti o operino nelle attività commerciali e produttive della città.

I cittadini interessati potranno recarsi, muniti di documento di riconoscimento e scheda anagrafica debitamente compilata, senza alcuna prenotazione, direttamente presso la struttura del Palatedeschi.

La scheda anagrafica può essere ritirata presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune di Benevento (palazzo ex Impregilo – via del Pomerio), presso il Comando della Polizia Municipale (via Napoli) e direttamente al Palatedeschi o scaricata dal sito del Comune all’indirizzo: www.comune.benevento.it

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere ai seguenti numeri: 0824 314846 (Croce Rossa Italiana – Comitato di Benevento), 0824 43544 (Associazione Volontari di Protezione Civile di Benevento) e 333 8664467 dalle ore 14 alle ore 18 (Associazione Misericordia di Benevento).