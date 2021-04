Dramma nei reparti covid del San Pio: 6 decessi nel Sannio Due donne di Baselice, 71enne 73enne di Benevento, 58enne di Foglianise e 80enne di S. Giorgio L.M

Una delle giornate più buie mai registrate nei reparti covid dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento dove nelle ultime ore si sono registrati ben sei decessi.

Si tratta di un 58enne di Foglianise, un 71 e un 73enne di Benevento, una 72enne e una 85enne di Baselice e di un 80enne di San Giorgio la Molara. Un bilancio pesantissimo nel Sannio sul fronte dell'emergenza sanitaria.

E' Baselice a pagare ora un prezzo troppo caro. Sono infatti tre le persone che hanno perso la vita negli ultimi due giorni. Dolore a Foglianise per la scomparsa del 58enne che non ce l'ha fatta a vincere la battaglia con un virus maleddeto che giorno dopo giorno fa allungare sempre di più la lista dei decessi.

I pazienti positivi al covid-19 deceduti alla data odierna ammontano a. 277 su complessivi 1105 trattati (sospetti 204 e accertati 901) dal mese di febbraio presso l'Area Covid dedicata, mentre i guariti risultano essere 535.

Otto le persone dimesse oggi. Nonostante questo resta alto il numero dei letti occupati (85) a causa dei numerosi nuovi ricoveri.

Sono 4 le persone in gravi condizioni in terapia intensiva. 13 quelle in terapia sub intensiva nel reparto di Pneumologia, 21 i pazienti in malattie infettive, 33 in medicina interna, 9 in medicina d'urgenza e 5 nell'area isolamento covid all'interno del Pronto Soccorso del Rummo.