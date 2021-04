Modifica voucher agricoli, sit-in di Cgil, Cisl e Uil Sabato la mobilitazione e la richiesta al Prefetto di Benevento di essere ricevuti

Le Segreterie Nazionali di Fai Cisl, Flai - Cgil e Uila - Uil, preoccupate dall’ennesima esclusione dei lavoratori agricoli dal Decreto Sostegni, "dalle inesistenze dichiarazioni a mezzo stampa di voler modificare la normativa sui voucher in agricoltura e lo stallo dei rinnovi contrattuali provinciali hanno deciso di attuare una serie di iniziative di mobilitazione".

Ed è per questo che i sindacati confederali del comparto sannita hanno chiesto al Prefetto di Benevento "di essere ricevuti in delegazione ed annunciando contestualmente nella stessa giornata di sabato 10 aprile un sit-in nell’area antistante la Prefettura di Benevento, unitamente ad una delegazione di lavoratrici e lavoratori agricoli, a partire dalle ore 9,30 sino alle ore 11. Si precisa che in ragione dell’emergenza sanitaria in atto, il numero dei partecipanti è stata autodeterminata dalle Federazioni, in aderenza alle disposizioni nazionali e regionali in materia di normativa anti COVID-19, tuttavia il luogo dove si terrà il sit-in consente di rispettare, tenuto conto del numero ridotto dei partecipanti, tutte le norme sul distanziamento sociale".