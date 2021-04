Covid, screening per 6mila persone Ianniello: per i vaccini seguire l'ordine senza saltare file. Mastella: sos a De Luca per le dosi

Associazioni di volontariato, comitati di quartiere e le professioni del mondo sanitario. Saranno tutti coinvolti nell'invitare i beneventani a partecipare all'intensa campagna di screening promossa dal Comune di Benevento, ulteriore tassello nella lotta alla pandemia.

“Il progetto era stato programmato, e purtroppo rimandato per la crescita dei contagi – ha spiegato alla presentazione di questa mattina Gennaro Santamaria, dirigente affari istituzionali del comune di Benevento - ma ora siamo pronti a metterla in campo per aiutare ad individuare l'avanzare del virus”.

L'iniziativa si svolgerà da lunedì 12 al 24 aprile al Palatedeschi mediante la somministrazione di tamponi rapidi antigenici per l’accertamento della positività al Covid-19. Al test gratuito potranno sottoporsi tutti i cittadini residenti nel comune di Benevento che: abbiano un’età superiore ai 60 anni e che non risultino vaccinati; siano appartenenti a categorie fragili per motivi di salute e che non siano stati sottoposti a vaccinazione; svolgano attività lavorative in città in enti locali e società partecipate dagli stessi; siano addetti o operino nelle attività commerciali e produttive della città.

I cittadini interessati potranno recarsi, muniti di documento di riconoscimento e scheda anagrafica debitamente compilata, senza alcuna prenotazione, direttamente presso la struttura del Palatedeschi.

La scheda anagrafica può essere ritirata presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune di Benevento (palazzo ex Impregilo – via del Pomerio), presso il Comando della Polizia Municipale (via Napoli) e direttamente al Palatedeschi o scaricata dal sito del Comune all’indirizzo: www.comune.benevento.it

“L'azione coinvolgerà circa 6mila cittadini e sarà ripetuta nei mesi pre estivi” ha concluso Santamaria.

E a Palazzo Paolo V ha poi messo in evidenzia l'importanza dell'iniziativa del Comune il presidente dell'Ordine dei Medici di Benevento, Giovanni Ianniello: “Permetterà di mappare gran parte della città ed è rivolta a categorie finora un po' dimenticate ma fondamentali come quelli del mondo commerciale”.

Ripercorrendo il caso Astrazeneca Ianniello ha messo in evidenza i dubbi legati ad una comunicazione eccessivamente “sibillina” e ha poi invitato a pazientare per le vaccinazioni: “I rallentamenti e qualche disagio sono normali, invito a collaborare con pazienza. L'approvvigionamento delle dosi – spiega – è nazionale e chiaramente si ripercuote sulle regioni. Al momento - raccomanda – credo sia fondamentale seguire le indicazioni nazionale puntando ad immunizzare la classe più a rischio, over 60, e cercare di ridurre al massimo il “salto delle liste d'attesa” ognuno deve rispettare il proprio momento vaccinale”.

“Con i tamponi e le mascherine gratis proveremo a dare un nostro contributo per arginare il virus che purtroppo prosegue nel creare problemi, come si è visto dai decessi degli ultimi giorni – ha poi aggiunto il sindaco Clemente Mastella -. Ed è anche un modo per venire in contro ad un settore economico della città, quello del commercio, particolarmente colpito. Abbiamo testimoniato loro la nostra vicinanza e sappiamo che purtroppo vivono un momento davvero difficile”.

Poi sui rallentanti della campagna vaccinale dovuto alla carenza di dosi spiega: “Ne parlerò con De Luca che sarà a Benevento lunedì, ma abbiamo avuto troppe dosi in meno rispetto ad altre Regioni. E poi c'è troppa incapacità mediatica da parte dell'Europa come sul caso Astrazeneca che ha fatto perdere fiducia ai cittadini”.

Poi sulla riapertura delle scuole prosegue “E' giusto riprendere e ora abbiamo un'arma in più: la campagna vaccinale già effettuata. Per quel che riguarda le attività commerciali, invece, non posso far molto: è una decisione del governo. A riguardo i sindaci nn sono stati interpellati, dunque davvero possiamo poco”.