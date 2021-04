Accoltellamento in centro, Marino: fatto grave Il Presidente del Comitato centro storico chiede più controlli

“Quanto accaduto è un fatto di sangue gravissimo che impone di riaccendere l'attenzione sul problema della sicurezza in centro storico”. Così Luigi Marino, presidente del Comitato Centro Storico di Benevento torna sull'episodio dell'accoltellamento ai danni di due donne cinesi, che si è verificato qualche giorno fa.

“In più di un'occasione – prosegue - abbiamo rivolto al Prefetto l'invito a rendere operativo un controllo del centro che coinvolga i vicoli a destra e a sinistra di coro Garibaldi. Quel che è accaduto poteva essere pericoloso anche per un cittadino che poteva trovarsi lì per caso. Occorre maggiore attenzione, non uno stato di polizia ma controlli costanti, magari con una pattuglia che entri nei vicoli”.

Allarme che il sindaco Mastella raccoglie ma commenta: “In classifica siamo la 102esima città italiana per tasso di criminalità. E' un caso grave ma può capitare dovunque e Benevento resta comunque una realtà serena”.