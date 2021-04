Positivi covid, Asia: «Servizio speciale su richiesta Comune» Le precisazioni dell'azienda di raccolta rifiuti

Precisazioni Asia in merito alla raccolta dei riiuti per le persone positive al Covid: «Con riferimento al servizio di raccolta dei rifiuti provenienti da abitazioni dove risiedono persone risultate positive al tampone o collocate in quarantena obbligatoria per contagio da Covid, l'Asia comunica di aver aggiornato il relativo vademecum.

In tal senso si ricorda che il servizio viene attivato solo su richiesta del Comune di Benevento che trasmette all'Azienda gli elementi necessari e che in assenza non può essere messo in atto, neanche su domanda dell’interessato.

L'azienda ricorda, altresì, che i soggetti positivi al Covid o in isolamento o in quarantena obbligatoria devono seguire determinate regole nel conferimento rifiuti: è interrotta la raccolta differenziata; tutti i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura, inclusi fazzoletti, rotoli di carta, i teli monouso, mascherine e guanti, sono considerati indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme; per la raccolta dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l’altro o in numero maggiore in dipendenza della loro resistenza meccanica, possibilmente utilizzando un contenitore a pedale.

Inoltre è importante che chiudano adeguatamente i sacchi utilizzando guanti monouso; non schiaccino e comprimano i sacchi con le mani; evitino l’accesso di animali da compagnia ai locali dove sono presenti i sacchetti di rifiuti.

Al momento della consegna dei bidoncini gialli destinati alla raccolta dei rifiuti, il personale di Asia consegnerà anche la lettera del Comune di comunicazione di attivazione del servizio, il vademecum, ed una mazzetta di sacchi per rifiuti.

Le buste, riempite con i rifiuti, dovranno essere inserite nei bidoncini gialli che dovranno essere esposti a piè di portone, a cura dell’utenza, ogni lunedì e giovedì dalle ore 12 alle 13 e saranno ritirati dalle ore 13 alle 17,30. I sacchi che eccedono la capacità dei bidoncini possono essere depositati accanto agli stessi. Per avere qualsiasi informazione è sempre possibile contattare il numero verde gratuito di Asia, all'800194919. Oppure leggere il vademecum sul sito istituzionale www.asiabenevento.it nella sezione Emergenza Coronavirus».