Covid, al San Pio muoiono 4 donne e 11 nuovi ricoveri Morte 81enne di Campoli, 84enne di Benevento, 85enne di S. Giorgio del Sannio e 72enne di Afragola

Una vera e propria strage di nonne nelle ultime ore nei reparti covid dell'Azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Quattro le vittime e undici le persone arrivate in condizioni preoccupanti al pronto soccorso del nosocomio sannita. A perdere la vita sono state una 81enne di Campoli del Monte Taburno, una 84enne di Benevento, una 85enne di San Giorgio del Sannio e una 72enne di Afragola. Un dato allarmante che continua a far registrare picchi impressionanti di decessi dopo le sei vittime di ieri.

I pazienti positivi al covid-19 deceduti ad oggi nel padiglione Santa Teresa del Rummo sono 281 su complessivi 1116 trattati (sospetti 204 e accertati 912) in un anno di emergenza sanitaria.

Sale paurosamente anche il numero dei nuovi accessi in ospedale che fa risalire a 91 il numero dei pazienti totali.

Aumentano i letti occupati nella terapia intensiva (5) e nella terapia sub intensiva del reparto di Pneumologia (14). Sono invece 21 i pazienti in Malattie infettive, 34 in Medicina interna, 10 in Medicina d'urgenza e sette sono invece le persone in attesa nell'area covid del pronto soccorso.