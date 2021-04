Artisti in gabbia contro lo stop agli spettacoli In piazza San Modesto la manifestazione. "Siamo fermi da un anno"

«Artisti in gabbia e non è uno zoo. Ma il simbolo di una società che da tempo relega il mondo dell’arte e della cultura a funzione non essenziale per la vita dei cittadini; da un anno a questa parte la situazione è precipitata con lo stop di ogni forma di spettacolo dal vivo».

E' quanto puntualizzano artisti e attivisti del beneventano che si sono riuniti in piazza San Modesto, a Benevento, "scegliendo di performare in una gabbia come metafora della propria condizione sociale, emotiva e lavorativa".

«Agiamo e reagiamo - aggiungono ancora - in maniera creativa, in continuità con tutti coloro che stanno manifestando, e mossi dallo stesso spirito di tutti coloro che sono stanchi della situazione attuale e della degenerazione del sistema sociale. La nostra non vuole essere una sterile e utopica denuncia: siamo certi che arte e cultura porteranno consapevolezza, unione e azione per il bene comune».