Trapianto di organi, si illumina la Prefettura Per la 23esima giornata nazionale per la donazione

Domani, in occasione della “23^ Giornata Nazionale per la Donazione e il Trapianto di Organi”, su iniziativa delle Associazioni di Volontariato “Ancora Insieme” operanti in seno alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e per il Coordinamento del Sistema Sanitario della Campania ed a cura del Comando Provinciale Vigili del Fuoco, verrà illuminata la facciata del Palazzo del Governo, con i colori della Bandiera italiana.

Nella stessa giornata, contestualmente, saranno illuminate le facciate di tutte le Prefetture della Campania, al fine di sensibilizzare ulteriormente la cultura per la donazione e il trapianto di Organi.