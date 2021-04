Elezioni Agrotecnici Benevento, riconferma per Agostinelli "Onorato della stima e il riconoscimento ottenuto". Ecco gli eletti in consiglio e revisori conti

Ieri, 9 aprile 2021, in ossequio a tutte le prescrizioni del Ministero della Giustizia (Ministero vigilante sulle professioni ordinistiche tra cui quella degli Agrotecnici) ed alle circolari del Collegio Nazionale, si sono regolarmente svolte le elezioni per il rinnovo degli Organi del Collegio Provinciale degli Agrotecnici ed Agrotecnici Laureati di Benevento.

La partecipazione è stata molto ampia. Con un lusinghiero risultato pari all’ 82,61% dei voti, è stato riconfermato in toto il team uscente. A guidare l’Albo sarà pertanto Carmine Agostinelli, laureato in Scienze Politiche ed in Economia Aziendale con perfezionamento in Economia e Politica Agraria, PhD in Scienze Economiche e Aziendali e MBA. Agostinelli è anche Direttore Generale di UniFortore, Sindaco di San Bartolomeo in Galdo e CEO della Società Provinciale SAMTE.

Ad accompagnarlo in Consiglio ci sarà Sandro Tiberini (già Presidente del Collegio per ben 12 anni e Presidente della Federazione Regionale), Pasquale Pellino (storico Segretario del Collegio), Raffaele Concia di Tocco Caudio, Eugenio Maffei di Torrecuso, Luigi Mascia di Colle Sannita, Lina Renna di Apice. Il Collegio dei Revisori invece è composto da Giovanni Zollo, Daniele Melillo e Vincenzo Paradiso.

"Sono onorato della stima e del riconoscimento, possiamo dire unanime, manifestatoci dai Colleghi - ha affermato il presidente Agostinelli -. In questo mandato cercheremo di affermare un’intesa sempre più forte con le istituzioni, una presenza più evidente sul territorio ed un raccordo sempre più marcato con tutto il mondo delle libere professioni ordinistiche, con le quali, oltre ad aver unanimemente eletto l’Ingegnere Giacomo Pucillo quale rappresentante presso la CCIAA Irpinia Sannio, da qualche mese, stiamo lavorando alla costituzione del CUP provinciale. Quella degli Agrotecnici è una professione multidisciplinare. Nato nel 1986 come Albo per i professionisti del settore agrario, negli anni si è evoluto ed attualmente spazia nei settori dell’ambiente, della itticoltura, dell’ingegneria ambientale, dell’architettura del paesaggio, della cura del verde urbano ed ornamentale, delle biotecnologie agrarie, della forestazione, dell’agricoltura biologica, dell’economia agraria, e nei settori peritali ed estimativi. I professionisti Agrotecnici sono i tecnici di riferimento delle imprese nella presentazione di piani di sviluppo agricolo e le assistono per ottenere i vari contributi. Svolgono attività di controllo per conto dell’Unione Europea, dello Stato e delle Regioni. Sono consulenti fitosanitari per l’uso di fitofarmaci e per la riconversione delle aziende dall’agricoltura tradizionale a quella integrata e biologica. Operano nel settore dell’ingegneria ambientale, delle bonifiche e dei ripristini, redigono valutazioni di impatto ambientale e valutazioni strategiche. Predispongono - ha concluso Agostinelli - piani di sviluppo e trasformazione fondiaria, agraria e forestale. Sono consulenti ambientali. Si occupano di sicurezza sul lavoro, di prevenzione incendi, predispongono piani di sicurezza per i cantieri mobili di lavoro, anche forestali. Sono consulenti delle imprese, della Pubblica Amministrazione, nonché consulenti tecnici per i Tribunali".