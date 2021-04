Vaccini, pronto il maxi hub all'ex caserma allievi carabinieri Il dg dell'Asl di Benevento, Volpe: in convocazione anche gli ultra 60enni

Come preannunciato solo una settimana fa, la struttura di via Pepicelli, l’ex caserma allievi carabinieri di Benevento, è stata riconvertita e resa operativa in tempi record per vaccinare il maggior numero di persone possibile.

“Abbiamo messo in campo tutte le nostre professionalità, per realizzare il più grande centro vaccinale della provincia - dichiara, con soddisfazione, il Direttore Generale dell’Asl di Bn, Gennaro Volpe - Stiamo convocando in queste ore anche le persone di età compresa tra 60 e 69 anni che da lunedì pomeriggio potranno recarsi al maxi hub per ricevere il vaccino contro il COVID-19. Siamo decisi a continuare con questi ritmi - dice Volpe - perché l’unico modo per superare la pandemia è rendere la popolazione immune dal virus.” Gli ambulatori, attivi presso la struttura, consentono di accogliere e vaccinare, in assoluta sicurezza, fino a 20 persone contemporaneamente. Un tour de force, dunque, per l’Azienda Sanitaria sannita, decisa a dare un colpo di accelerazione alla campagna vaccinale. “Il maxi Hub - tuona il DG - a pieno regime, gestirà 1000 persone al giorno e sarà attivo e operante, ininterrottamente, per 12 ore. Obiettivo importante - chiosa Volpe - che stiamo realizzando anche grazie alla preziosa collaborazione di Carabinieri, Polizia, volontari della CRI e della Protezione Civile, ai quali va il mio più sincero ringraziamento”.